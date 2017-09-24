 

Представитель банкира Тинькова опроверг угрозы в адрес кемеровских блогеров Nemagia

 24 сентября, 15:16
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Представитель банкира Тинькова опроверг угрозы в адрес кемеровских блогеров Nemagia
Стоп-кадр с видео на канале Nemagia видеохостинга YouTube

В «Тинькофф банке» заявили, что встреча с кемеровскими блогерами Nemagia являлась неофициальными переговорами о возможности примирения сторон, узнал корреспондент Сиб.фм 24 сентября из сообщения газеты «Ведомости».

22 сентября дуэт Nemagia опубликовал видеоролик под названием «УГРОЗЫ! Вести с Полей: Переговоры с представителем ТИНЬКОВА!», в котором рассказал об итогах переговоров с сотрудницей юридического департамента «Тинькофф Банка» Валерией Павлюковой.

Она сообщила, что юристы нашли в роликах Nemagia признаки преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ («Экстремизм»), статьёй 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). И сказала, что до 25 сентября ожидает от молодых людей публичных извинений перед супругой банкира Олега Тинькова и удаления спровоцировавшего скандал ролика из сети. Авторы видео назвали происходящее вымогательством.

Представитель Олега Тинькова подтвердил факт встречи. Он обратил внимание на то, что между сторонами была договорённость не записывать беседу, которую блогеры нарушили. По его словам, Павлюкова не угрожала Псковитину и Печерскому.

«Не надо передёргивать и пытаться называть это угрозой или шантажом. Это называется реализацией права. А передёргивание фактов и подмена понятий — это очередная попытка получить больше просмотров, то есть похайпить, — заявил представитель бизнесмена. — Что касается иных нарушений, содержащихся в роликах блогеров, то выявление наличия или отсутствия признаков нарушений закона — компетенция соответствующих правоохранительных органов, которые выявляют такие нарушения, в том числе по обращениям граждан».

Адвокат Nemagia Сергей Воронин подтвердил, что знает о переговорах. По его словам, на них действительно обсуждался вопрос о перемирии. Также Воронин сообщил, что была ещё одна встреча, на которой представитель банка предупредил его и попросил передать клиентам: если они не удалят ролик и не извинятся, то их «съест госмашина».

«Это было воспринято как угроза», — уточнил Сергей Воронин.

Представитель Тинькова рассказал, что он ничего не знает об этой встрече.

Напомним, что в августе 2017 года на YouTube-канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Его посмотрели более четырёх миллионов человек. Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке». В сентябре 2017 года полиция изменила статус одного из авторов Nemagia, Алексея Псковитина, со свидетеля на подозреваемого.

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