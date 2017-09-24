 

Тува до сих пор не прекратила войну с Германией — историк

 24 сентября, 18:15
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Тува до сих пор не прекратила войну с Германией &mdash; историк
Фото с сайта globallookpress.com

Объявление Тувой войны с Германией в 1941 году до сих пор остаётся в силе, поскольку сибирская республика так и не подписала мирного договора, потеряв в ходе войны самостоятельность в результате вхождения в состав СССР, узнал корреспондент Сиб.фм 24 сентября из заявления тувинского историка Николая Некрасова.

Об историческом казусе специалист сообщил в эфире радиопередачи «Цена победы», вышедшей в эфир «Эха Москвы» 23 сентября. В выпуске Некрасов рассказал о роли Тувы во Второй Мировой войне и напомнил о том, что, будучи де-юре независимым государством, Тува первой из стран мирового сообщества поддержала СССР в войне с Германией и её союзниками. Декларация о вступлении сибирской республики в войну была принята на съезде Великого Хурала 22 июня через несколько часов после начала Великой Отечественной войны. Однако уже в октябре 1944 года Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР в качестве автономной области.

«Войну-то мы объявили, а заключать мир мы права не имеем, мы же уже автономная республика Российской Федерации», — пояснил Некрасов, отметив, что говорить о формально незавершённой войне можно скорее в анекдотическом ключе.

Напомним, в феврале депутат Госдумы Виктор Зубарев заявил, что Тува могла бы стать местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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