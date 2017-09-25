Алтайские хирурги сделали пациенту две операции одновременно

Врачи в Алтайском крае провели пациенту уникальную операцию на работающем сердце одновременно с хирургическим лечением сонной артерии, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из сообщения пресс-службы краевого министерства здравоохранения.

Хирурги алтайского краевого кардиологического диспансера выполнили операции по каротидной эндартерэктомии и аортокоронарному шунтированию. Последнее было сделано на работающем сердце, чтобы исключить негативное влияние искусственного кровообращения.

«Поскольку пациент имел патологию сосудов головного мозга и сосудов сердца, было принято решение провести одномоментное восстановление двух сосудистых бассейнов, — рассказал сердечно-сосудистый хирург и профессор кафедры факультетской хирургии Алтайского государственного университета Николай Хорев. — Сначала восстанавливался кровоток по сонной артерии, а потом — по сосудам сердца. Уникальность оперативного вмешательства состоит ещё и в том, что операция проводилась в условиях работающего сердца».

Специалисты отметили, что такого рода лечение является агрессивным. Однако в конкретном случае оно помогло снизить риск развития инфаркта или инсульта у пожилого пациента.

Операция прошла в рамках мастер-класса «Хирургическое лечение мультифокального атеросклероза у больных с поражением сонных и коронарных артерий». Руководил ею доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Яков Шойхет. Действия врачей записывались на камеру.

«Подобные мероприятия станут цикличными и постоянными. Трансляция будет записана и её смогут посмотреть специалисты на местах, чтобы они могли адекватно проводить отбор пациентов на данные методики», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.

Напомним, что в сентябре 2017 года врачи республиканской клинической больницы Бурятии извлекли из желудка жительницы Улан-Удэ часть зонда для принудительной подачи пищи — трубку женщина носила в себе около 17 лет.