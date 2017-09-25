 

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

 25 сентября, 12:01
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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

Смертельная авария с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Заларинском районе Иркутской области, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в воскресенье, 24 сентября, около 15:00 на трассе Р-255 «Сибирь» в 15 километрах от районного центра.

Водитель «Nissan Sunny» не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом «Man», затем столкнулся с попутной иномаркой «Toyota Mark II». Автобус, следовавший из Братска в Иркутск, в результате столкновения съехал в кювет и перевернулся на бок, внутри было порядка 50 человек.

Мужчина за рулём «Nissan Sunny» скончался на месте от полученных травм. Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе МВД по Иркутской области, автомобиль погибшего имел номера Хабаровского края.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Иркутской области сообщает, что на данный момент известно о пяти пострадавших.

Напомним, 20 сентября автобус с пассажирами перевернулся на загородной трассе под Красноярском.

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