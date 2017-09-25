 

Депутат госдумы предложил запретить продажу байкальского омуля и его икры

 25 сентября, 15:19
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Депутат госдумы предложил запретить продажу байкальского омуля и его икры
Фото с сайта globallookpress.com

Депутат Госдумы Николай Николаев выступил с предложением ужесточить ограничение на вылов байкальского омуля вплоть до полного запрета на его продажу, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы партии «Единая Россия».

Председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что остановить сокращение популяции байкальского омуля могут только жёсткие ограничительные меры.

С 1 октября 2017 года приказ Минсельхоза России вводит запрет на промышленный вылов байкальского омуля. Однако, по мнению парламентария, нужно одновременно с этим запретить продажу омуля и его икры.

Николаев уверен, что одной из причин сокращения популяции стал неучтённый вылов рыбы, куда относится как браконьерский лов, так и неполная отчётность по добыче. Кроме того, он указал на неэффективность ранее принимаемых мер по охране рыбных запасов в озере Байкал.

Напомним, в марте стало известно, что братья-браконьеры заплатят миллионный штраф за незаконный вылов омуля на Байкале.

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