Депутат госдумы предложил запретить продажу байкальского омуля и его икры

Депутат Госдумы Николай Николаев выступил с предложением ужесточить ограничение на вылов байкальского омуля вплоть до полного запрета на его продажу, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы партии «Единая Россия».

Председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что остановить сокращение популяции байкальского омуля могут только жёсткие ограничительные меры.

С 1 октября 2017 года приказ Минсельхоза России вводит запрет на промышленный вылов байкальского омуля. Однако, по мнению парламентария, нужно одновременно с этим запретить продажу омуля и его икры.

Николаев уверен, что одной из причин сокращения популяции стал неучтённый вылов рыбы, куда относится как браконьерский лов, так и неполная отчётность по добыче. Кроме того, он указал на неэффективность ранее принимаемых мер по охране рыбных запасов в озере Байкал.

Напомним, в марте стало известно, что братья-браконьеры заплатят миллионный штраф за незаконный вылов омуля на Байкале.