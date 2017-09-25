Депутаты иркутского заксобрания утвердили главой правительства Руслана Болотова

Новым председателем регионального правительства и первым вице-губернатором Иркутской области стал Руслан Болотов — он находился на посту в качестве исполняющего обязанности, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы заксобрания Иркутской области.

Ранее глава правительства Иркутской области покинул пост из-за критических высказываний президента Путина в адрес губернатора. Исполняющим обязанности регионального премьера был назначен Руслан Болотов.

В понедельник, 25 сентября, его кандидатура была согласована заксобранием на должность председателя правительства Иркутской области. Выбор осуществили путём тайного голосования, в котором принял участие 41 депутат. За Руслана Болотова было отдано 34 голоса, против — шесть, один из голосовавших воздержался.

Кандидатуру Болотова в августе 2017 года внёс губернатор Сергей Левченко после того, как с этой должности по собственному желанию уволился Александр Битаров.

Напомним, в сентябре пресс-служба губернатора Красноярского края Толоконского не подтвердила данные о его отставке.