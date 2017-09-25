 

Едва не убивший пассажира поезда хулиган-шизофреник предстанет перед судом в Омске

 25 сентября, 12:51
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Едва не убивший пассажира поезда хулиган-шизофреник предстанет перед судом в Омске
Фото с сайта globallookpress.com

Омская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении пассажира поезда «Барнаул — Москва», который напал с ножом на соседа по купе, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нападение было совершено 3 июля, в тот момент, когда поезд подъезжал к Омску. Один из пассажиров купейного вагона из хулиганских побуждений взял нож и нанёс им несколько ударов в шею спящему попутчику. Пострадавший мужчина успел проснуться и оказать активное сопротивление. Полученные им в результате нападения раны квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». В ходе следственных действий подозреваемый прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, она показала, что мужчина имеет хроническое психическое расстройство и страдает шизофренией.

В Омский городской суд материалы уголовного дела направлены с требованием применить к задержанному принудительные меры медицинского характера. В данный момент мужчина содержится в Омской областной клинической психиатрической больнице.

Напомним, в декабре 2016 года полиция Забайкалья ссадила с поезда гражданина Китая, который гранёным стаканом избил попутчицу, сделавшую ему замечание.

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