Едва не убивший пассажира поезда хулиган-шизофреник предстанет перед судом в Омске

Омская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении пассажира поезда «Барнаул — Москва», который напал с ножом на соседа по купе, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нападение было совершено 3 июля, в тот момент, когда поезд подъезжал к Омску. Один из пассажиров купейного вагона из хулиганских побуждений взял нож и нанёс им несколько ударов в шею спящему попутчику. Пострадавший мужчина успел проснуться и оказать активное сопротивление. Полученные им в результате нападения раны квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». В ходе следственных действий подозреваемый прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, она показала, что мужчина имеет хроническое психическое расстройство и страдает шизофренией.

В Омский городской суд материалы уголовного дела направлены с требованием применить к задержанному принудительные меры медицинского характера. В данный момент мужчина содержится в Омской областной клинической психиатрической больнице.



Напомним, в декабре 2016 года полиция Забайкалья ссадила с поезда гражданина Китая, который гранёным стаканом избил попутчицу, сделавшую ему замечание.