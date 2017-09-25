 

Канал «НТВ» оплатил штраф «омского Мимино»

 25 сентября, 09:01
подходящие темы
Канал «НТВ» оплатил штраф «омского Мимино»
Фото с сайта ntv.ru

Омский водитель, бесплатно возивший односельчан, был оштрафован на 50 тысяч рублей — в эфире телепередачи на НТВ ведущий вручил ему деньги, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте канала НТВ.

47-летний водитель «ГАЗели» из Омской области, наказанный за благотворительность, стал героем сюжета на телеканале НТВ.

Ранее стало известно, что бесплатно подвозивший односельчан житель Омской области был оштрафован. Он возил по талонам малоимущих граждан из села Трубецкого в Омск и обратно, за что получил прозвище «Мимино».

Другие перевозчики испугались конкуренции и спровоцировали проверку, по итогам которой мужчине пришло три повестки в суд. Сотрудники областного управления Государственного автодорожного надзора обнаружили в салоне «ГАЗели» отсутствие тахографа, осуществляющего контроль за скоростью автомобиля и режимом труда водителя. На первом судебном заседании водителю назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ведущий передачи «Центральное телевидение» Вадим Такменёв пригласил «омского Мимино» в студию и вручил ему в прямом эфире 50 тысяч рублей для выплаты штрафа. Программа вышла в эфир в субботу, 23 сентября.

Напомним, в июле 2017 года суд оставил в силе запрет на благотворительные полёты для новосибирского парапланериста.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 сентября, 12:16 • интервью

Вот тут открывается дыра. Это харизма

Директор благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова — о стереотипах благотворительности, менеджменте и репутационных рисках

Божье наказание

 22 августа, 11:54 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
 31 июля, 11:56 • тест

Тест: «Рабыня Изаура» или «Санта-Барбара»?

Проверьте, насколько хорошо вы помните бурлящие страстями мыльные оперы и их многочисленных героев.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 23 сентября, 14:24 • новость

Кемеровские блогеры Nemagia выложили запись встречи с представителем «Тинькофф Банка»

Кемеровские видеоблогеры из проекта Nemagia встретились с представителем «Тинькофф Банка» и записали разговор на скрытую камеру.
присоединяйтесь!
    