Канал «НТВ» оплатил штраф «омского Мимино»

Омский водитель, бесплатно возивший односельчан, был оштрафован на 50 тысяч рублей — в эфире телепередачи на НТВ ведущий вручил ему деньги, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте канала НТВ.

47-летний водитель «ГАЗели» из Омской области, наказанный за благотворительность, стал героем сюжета на телеканале НТВ.

Ранее стало известно, что бесплатно подвозивший односельчан житель Омской области был оштрафован. Он возил по талонам малоимущих граждан из села Трубецкого в Омск и обратно, за что получил прозвище «Мимино».

Другие перевозчики испугались конкуренции и спровоцировали проверку, по итогам которой мужчине пришло три повестки в суд. Сотрудники областного управления Государственного автодорожного надзора обнаружили в салоне «ГАЗели» отсутствие тахографа, осуществляющего контроль за скоростью автомобиля и режимом труда водителя. На первом судебном заседании водителю назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ведущий передачи «Центральное телевидение» Вадим Такменёв пригласил «омского Мимино» в студию и вручил ему в прямом эфире 50 тысяч рублей для выплаты штрафа. Программа вышла в эфир в субботу, 23 сентября.

Напомним, в июле 2017 года суд оставил в силе запрет на благотворительные полёты для новосибирского парапланериста.