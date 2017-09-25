Красноярский риелтор арестован по обвинению в двух убийствах

Правоохранительные органы Красноярска задержали местного риелтора, обвиняемого в том, что одного своего клиента он отравил, а ещё одну женщину усыпил снотворным и задушил, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из сообщения регионального следкома.

По версии следствия, первое убийство было совершено в 2008 году. Мужчина, подозреваемый в преступлении, имея незаконченное среднее образование, оказывал услуги в качестве риелтора. Когда он узнал, что его знакомый накануне продал свою квартиру, мужчина решил убить его, чтобы похитить вырученные от продажи деньги.

Для исполнения задуманного риелтор вместе со своим подельником пригласил продавца квартиры отпраздновать удачную сделку в уединённое место на природе вблизи города Железногорска. Мужчины распивали на пикнике спиртное, в это время подозреваемый незаметно для намеченной жертвы насыпал в стакан с соком заранее раскрошенные в порошок сильнодействующие таблетки.

«Ничего не подозревавший о намерениях своего знакомого потерпевший, выпив содержимое стакана, уснул и перестал подавать признаки жизни. После этого злоумышленник с целью сокрытия следов преступления заранее приготовленной лопатой выкопал яму, в которую сбросил труп жертвы и, прикрыв тело землёй, с места происшествия скрылся. Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой», — сообщил следком.

Второе преступление было совершено, по версии следствия, в 2015 году в районе деревни Песчанки в пригороде Красноярска. Риелтор пригласил на берег реки Енисей свою знакомую, проживавшую в одиночестве в собственной квартире. Мужчина решил убить приятельницу, а затем продать её жильё. Во время распития спиртного он незаметно для женщины насыпал в её стакан сильнодействующее снотворное. Выпив его, приятельница риелтора уснула. Дождавшись этого момента, подозреваемый шнурком от штанов задушил её.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сбросил труп своей знакомой в заранее выкопанную яму, присыпал её землёй и скрылся. На след подозреваемого полиция вышла только тогда, когда при продаже квартиры убитой женщины у риелтора возникли трудности — действовал он через того же подельника, который помогал ему в первом преступлении.

В ходе допроса у следователя «чёрный риелтор» дал признательные показания по обстоятельствам обоих убийств и показал места, где затем были обнаружены останки жертв. В данный момент подозреваемый и его сообщник арестованы. Уголовное дело в отношении риелтора возбуждено по пунктам «а» и «з» части 3 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений», максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы. Его подельник обвиняется в мошенничестве при попытке продажи квартиры, однако следствие не исключает, что он также может быть обвинён в подстрекательстве к обоим убийствам.

Напомним, в декабре 2015 года Новосибирский областной суд вынес приговор десяти участникам преступной группировки «чёрных риелторов», обвинённых в 20 мошенничествах, убийствах и покушениях на убийство.