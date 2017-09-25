 

Красноярский зоопарк показал кормление своенравного птенца пингвина

 25 сентября, 12:42
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Красноярский зоопарк показал кормление своенравного птенца пингвина
Фото из группы «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте»

Работники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» сняли на видео, как маленький пингвин ест рыбу из рук — видео было опубликовано в соцсетях, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Красноярского зоопарка «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте».

Птенец африканского пингвина появился на свет в красноярском зоопарке «Роев ручей» у очковых пингвинов Лёни и Мафы в июле 2017 года.

«Недавно зоологи забрали его на воспитание. Это было необходимо, чтоб он стал общительным и научился брать рыбку с рук. Пока он ещё не очень идёт на контакт, но успехи уже есть», — такой подписью сопроводили администраторы видеоролик в группе «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте».

Зоологи зоопарка предполагают, что это самка. Имени для птицы ещё не выбрали, но, как следует из описания видео, в зоопарке её называют Мотя, или Злюка.

Напомним, в сентябре месяц исполнился сурикату-отказнику Паше из красноярского зоопарка.

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