 

Новосибирские спасатели нашли унесённых ночью рыбаков

 25 сентября, 18:17
подходящие темы
Новосибирские спасатели нашли унесённых ночью рыбаков
Фото с сайта globallookpress.com

Течение унесло пятерых рыбаков на неисправном катере под Новосибирском — сотрудники МЧС нашли судно и доставили людей на берег, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 25 сентября, на реке Оби из-за неисправности двигателя катера. Терпящие бедствие рыбаки связались со спасателями по телефону. Они не смогли в темноте закрепить якорь, вёсел с собой не оказалось, поэтому судно понесло вниз по течению.

Сотрудники МЧС незамедлительно отправились на их поиски. Рыбаки получили инструкции: быть на связи и включить все осветительные приборы. Спасательный катер преодолел порядка 20 километров вниз по течению в условиях плохой видимости, когда неисправное судно было обнаружено в районе острова Медвежий.

Спасатели смогли запустить двигатель катера, заправили топливом и эвакуировали до лодочной станции в район Затона. На борту находились трое мужчин и две женщины, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

Напомним, в конце августа замерзающие отец с сыном дождались спасателей на озере Чаны в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 марта, 13:54 • репортаж

Надувной флот

Количество лодочных баз-стоянок для маломерных судов в Новосибирске к концу 2016 года сократилось до 40. Корреспондент Сиб.фм посетил несколько из них в поисках жизни.
 12.10.2016, 13:08 • статья

Хроника омской авиакатастрофы

Новосибирский лайнер ТУ-154 11 октября 1984 года сгорел на взлетной полосе омского аэродрома из-за ошибки диспетчера, погибло 178 человек. Корреспондент Сиб.фм восстановил причины крупнейшей в истории российской авиации катастрофы по делу из архива Омского облсуда.
 29.03.2016, 11:32 • статья

Неудержимые

Опросы общественного мнения показывают, что рост тарифов остается одной из самых актуальных проблем для россиян. Чем может обернуться искусственное сдерживание тарифов, выяснял корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 23 сентября, 14:24 • новость

Кемеровские блогеры Nemagia выложили запись встречи с представителем «Тинькофф Банка»

Кемеровские видеоблогеры из проекта Nemagia встретились с представителем «Тинькофф Банка» и записали разговор на скрытую камеру.
 19 сентября, 18:35 • новость

СИБЭКО опубликовало график подключения отопления в Новосибирске

АО «Сибирская энергетическая компания» начало разворачивать системы отопления в Новосибирске; первыми тепло получат социальные объекты, 20 сентября начнётся подключение жилья.
присоединяйтесь!
    