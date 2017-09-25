Новосибирские спасатели нашли унесённых ночью рыбаков

Течение унесло пятерых рыбаков на неисправном катере под Новосибирском — сотрудники МЧС нашли судно и доставили людей на берег, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 25 сентября, на реке Оби из-за неисправности двигателя катера. Терпящие бедствие рыбаки связались со спасателями по телефону. Они не смогли в темноте закрепить якорь, вёсел с собой не оказалось, поэтому судно понесло вниз по течению.

Сотрудники МЧС незамедлительно отправились на их поиски. Рыбаки получили инструкции: быть на связи и включить все осветительные приборы. Спасательный катер преодолел порядка 20 километров вниз по течению в условиях плохой видимости, когда неисправное судно было обнаружено в районе острова Медвежий.

Спасатели смогли запустить двигатель катера, заправили топливом и эвакуировали до лодочной станции в район Затона. На борту находились трое мужчин и две женщины, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

Напомним, в конце августа замерзающие отец с сыном дождались спасателей на озере Чаны в Новосибирской области.