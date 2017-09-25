Осадки в Новосибирской области временно прекратятся

Синоптики составили прогноз погоды, согласно которому температурный фон ожидается ниже нормы; осадки в виде дождя и мокрого снега уйдут из Новосибирской области на два дня, рассказал корреспонденту Сиб.фм 25 сентября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, холодная погода сохранится, но за счёт роста атмосферного давления дождь и мокрый снег прекратятся 26 и 27 сентября. Однако 28 сентября они возобновятся. Ночная температура воздуха составит −3...+2 °С. Дневная не поднимется выше +5...+8 °С.

«Произошла перестройка воздушных масс, — сообщил Ренад Ягудин. — Нас оставили воздушные потоки в атмосфере, которые несли холод. Мы наблюдали осадки в виде дождя и мокрого снега в эти выходные дни и образование снежного покрова в отдельных районах области. Температура понизилась ниже климатической нормы на 4-8 °С».

Напомним, в сентябре синоптики также рассказали о том, что в последнюю декаду месяца в Новосибирской области температурный фон будет ниже нормы на 4 °С, возможно выпадение снежного покрова.