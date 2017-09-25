 

Пресс-служба губернатора Красноярского края Толоконского не подтвердила данные об отставке

 25 сентября, 15:05
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Пресс-служба губернатора Красноярского края Толоконского не подтвердила данные об отставке
Фото с сайта krskstate.ru

Источник в администрации Красноярского края опроверг информацию об отставке губернатора Виктора Толоконского; пресс-служба назвала это слухами, узнал корреспонденту Сиб.фм 25 сентября из сообщения «Интерфакса».

Ранее сообщалось о том, что Толоконский якобы написал прошение об отставке после встречи с руководством Российской Федерации.

По данным информационного агентства, он не просил отставки и работает в Красноярске.

«Мы слухи не комментируем» — заявили в пресс-службе губернатора края.

Виктор Толоконский был избран губернатором в сентябре 2014 года. До этого он по распоряжению президента РФ три месяца исполнял обязанности главы региона.

Напомним, что 11 сентября 2017 года новосибирский политолог озвучил прогноз, что несколько сибирских губернаторов могут потерять свои посты осенью, среди возможных кандидатов он назвал Виктора Толоконского и новосибирского губернатора Владимира Городецкого.

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