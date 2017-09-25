 

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

 25 сентября, 23:04
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Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов
Фото с сайта globallookpress.com

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из сообщения портала Meduza.

В указе президента сообщается, что Николай Меркушкин уволился по собственному желанию. Он назначен спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее сообщалось, что руководителей лишатся Новосибирская и Омская области, а также Красноярский и Алтайский края. Ещё шесть отставок могут произойти в Ивановской, Самарской, Нижегородской и Мурманской областях, в Ненецком автономном округе и в каком-то из регионов Северного Кавказа.

По информации источника Сиб.фм, губернатор Красноярского края подал заявление об отставке.

Как сказал корреспонденту Сиб.фм красноярский политолог Александр Чернявский, тренд на обновление губернаторского корпуса стал заметен ещё зимой, затем — после сентябрьских выборов — сразу в нескольких регионах страны появились новые руководители, поэтому информация о дальнейшей ротации выглядит естественно.

Иркутский политолог Максим Глазунов считает, что в список сибирских регионов, где может смениться руководитель, входит и Иркутская область — в первую очередь из-за приближающихся мартовских выборов президента РФ.

«С точки зрения грядущей президентской кампании самые высокие риски в Иркутской области. Здесь у власти находится представитель КПРФ, причём имеющий амбиции внутрипартийного роста. Заксобрание, контролируемое „Единой Россией“, находится в оппозиции к губернатору и заинтересовано в его провале», — рассказал эксперт.

Напомним, что 11 сентября новосибирский политолог рассказал, кто из сибирских губернаторов может уйти в отставку осенью.

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