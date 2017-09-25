Тува заняла второе место по росту преступности после Чечни

Генпрокуратура РФ поместила Туву на второе место в рейтинге роста зарегистрированных преступлений после Чеченской Республики, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из отчёта «Состояние преступности в России», подготовленного ведомством.

За первые шесть месяцев 2017 года прокуратура зафиксировала снижение преступности во всех федеральных округах России: в целом по стране было совершено чуть более 1 млн преступлений, что на 12,9 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост преступности отмечен только в восьми регионах, в том числе и в Туве, где он составил 16 %.

Кроме того, Тува оказалась в лидерах по росту числа нераскрытых преступлений: их в этом сибирском регионе стало больше на 38 %. В то же время в целом по стране показатель снизился на 19,8 %.

В тройку антилидеров по такому показателю, как наибольший процент преступлений (из числа раскрытых), совершённых несовершеннолетними, вошёл Забайкальский край. В десятке худших — также Тува и Бурятия. По такому показателю, как рецидивная преступность, среди самых проблемных регионов лидирует Хакасия, на третьем месте — Кемеровская область, в десятке отстающих — Томская область, Алтайский край и Республика Алтай.

Напомним, ранее сразу три региона Сибири оказались в конце рейтинга приверженности населения здоровому образу жизни.