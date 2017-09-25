Жители Барнаула торговали противотанковыми гранатами по 100 тысяч рублей за штуку

Сотрудники угрозыска Алтайского края при поддержке бойцов спецназа задержали двух жителей Барнаула, пытавшихся продать две противотанковые и одну противопехотную гранаты, узнал корреспондент Сиб.фм 25 сентября из сообщения регионального главка МВД.

Задержанные пояснили, что ранее боеприпасы несколько лет хранились у одного из них, а нашёл он гранаты на местном ипподроме. Решив продать находку, мужчины оценили каждую противотанковую гранату в 100 тысяч рублей, а противопехотную Ф-1 — в 25 тысяч рублей. Осуществить сделку они не сумели, так как их незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Проведённая экспертиза показала, что все три гранаты являются боевыми. В отношении барнаульцев возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконный сбыт и хранение боеприпасов». Поскольку преступление совершено в составе группы, обвиняемым может грозить до шести лет заключения.

В ГУ МВД уточняют, что оба подозреваемых ранее уже были судимы: один из них — как раз за попытку продажи оружия, второй — за торговлю наркотиками. Правоохранители проверяют задержанных и на причастность к другим преступлениям.

Напомним, в 2013 году в Омске рыбак нашёл на берегу реки противотанковый гранатомёт «Муха» и сдал его в участковый пункт полиции за 6 тысяч рублей.