Жители Новосибирска смогут протестировать собак из приюта

Общественная организация «Защити животных» проведёт в Новосибирске акцию «Тест-драйв» — жители города смогут погулять с понравившейся собакой и познакомиться с деятельностью приюта, узнал 25 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Приют для бездомных животных г. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная акция под девизом «Погуляй с собакой — найди себе друга» состоится в Первомайском сквере в воскресенье, 1 октября.

В программе заявлены прогулки с собаками, благотворительная фотосессия и продажа сувениров с символикой приюта. Кроме того, волонтёры будут принимать посылки для животных.

Данная акция — вторая по счёту, первая состоялась в августе на площадке возле театра «Глобус».

«Мы решили повторить, так сказать, по просьбе трудящихся, — рассказала волонтёр приюта Ирина Лапина. — В прошлый раз не все желающие смогли приехать с дач».

Как рассказала Ирина Лапина, участником акции станет приютская знаменитость — пёс Гоша. Он не только выжил, но и встал на ноги после того, как его расстреляли в упор из дробовика.

Напомним, в сентябре жители Новосибирска вышли на митинг с требованием принять закон о защите животных.