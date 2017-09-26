70-летний губернатор Нижегородской области ушёл в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку нижегородского губернатора Валерия Шанцева — он входил в список из десяти глав регионов, которым прочили отставку политологи, узнал 26 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Во вторник, 26 сентября, президент Владимир Путин подписал указ об отставке 70-летнего Валерия Шанцева.

Ранее стало известно, что руководителей могут лишиться Новосибирская и Омская области, а также Красноярский и Алтайский края. Ещё шесть отставок могут произойти в Ивановской, Самарской, Нижегородской и Мурманской областях, в Ненецком автономном округе и в одном из регионов Северного Кавказа.

«Принять отставку губернатора Нижегородской области Шанцева Валерия Павлиновича по собственному желанию, — говорится в указе главы государства. — Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области».

Указ вступил в силу с момента подписания; исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый замглава Минпромторга РФ Глеб Никитин.

Напомним, 25 сентября Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов.