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 26 сентября, 13:29
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Бывший глава Бурятии стал сенатором
Вячеслав Наговицын, фото с сайта globallookpress.com

Вячеслав Наговицын, ушедший в начале года с поста главы Бурятии, назначен представителем исполнительной власти республики в Совете Федерации, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения правительства региона.

Указ о назначении Наговицына сенатором подписал избранный 10 сентября новый глава Бурятии Алексей Цыденов, который отметил, что Наговицын хорошо знаком с проблемами республики, а также имеет большой опыт работы с федеральными структурами.

«Успешное взаимодействие с министерствами и ведомствами — важное звено в решении многих задач в Бурятии. С учётом поддержки в Москве его нового статуса и наработанного круга общения Вячеслав Наговицын сможет на должном уровне продвигать и защищать интересы Бурятии. Будем по максимуму использовать все имеющиеся возможности», — заявил Цыденов.

На посту сенатора от Бурятии 61-летний Наговицын сменит 42-летнюю Татьяну Мантатову, которая вошла в верхнюю палату парламента в феврале 2017 года. Уточняется, что бывший губернатор уже вылетел в Москву, где проведёт рабочие встречи с руководством Совета федерации, в частности, с его председателем Валентиной Матвиенко.

Напомним, Наговицын, бессменно возглавлявший Бурятию в течение 10 лет, объявил о своей досрочной отставке в феврале 2017 года, объяснив её «необходимостью перемен в республике».

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