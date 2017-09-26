Городской Совет депутатов выступил против строительства жилья рядом с ледовой ареной в Новосибирске

Совет депутатов выразил протест касаемо перезонирования земли для инвестора ледовой арены на левом берегу Новосибирска, что, по мнению депутатов, может повлечь серьёзные последствия, рассказал корреспонденту Сиб.фм 26 сентября председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

27 сентября на очередной сессии депутаты городского совета рассмотрят проект-решение, который будет включать обращение к жителям Новосибирска. В этом документе депутаты выразят позицию относительно проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году, строительства новой ледовой арены и объяснят, почему они против перезонирования территории, предназначенной для инвестора строительства ледовой арены.

В настоящий момент 10 гектаров земли в районе метромоста на левом берегу Новосибирска уже переданы из собственности города в собственность областного правительства. По словам депутата, зонирование позволяет построить на этом месте ледовую арену с прилегающей инфраструктурой: гостиничными комплексами, школой хоккейного развития, парковкой.

«Неопределённый инвестор предлагает нам перезонировать и передать ещё 30 гектаров земли, — сказал Дмитрий Асанцев. — В перспективе он зашёл бы на эту территорию и вместе со строительством жилья возводил бы арену на отведённых под неё 10 гектарах. Мы выступаем против этой передачи и перезонирования».

Асанцев отметил, что из-за жилой застройки для десятков тысяч жителей ухудшится дорожная ситуация на развязке Октябрьского моста и прилегающих улиц.

Вдобавок ко всему ледовая арена будет принимать тысячи людей. Депутаты предполагают, что может возникнуть транспортный коллапс.

«Также у города есть социальные обязательства, — отметил Асанцев. — При таком большом количестве жителей, по нормативам, нужно построить не менее двух крупных школ, порядка пяти детских садов, поликлинику, дамбу и межквартальные дороги. Всё — на средства из местного бюджета. По нашим подсчётам, эти затраты — порядка 10 млрд рублей, которых в бюджете Новосибирска нет, даже в перспективе».

Кроме того, инвестор, построивший ледовую арену, будет являться её собственником и распоряжаться спортивной площадкой по своему усмотрению. Асанцев заметил, что непосредственно на той территории, которую предлагают перезонировать, находится рекреационная зона. Раньше здесь планировали построить парк отдыха.

Не исключено, что после передачи земли новый собственник вырубит лес.

«Мы предлагаем только построить ледовую арену, без перезонирования и инвесторов, за счёт бюджета и оставить её в собственности города, это будет гораздо дешевле и рациональнее», — заключил Асанцев.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что в ближайшее время выбор инвестора для строительства ледовой арены не состоится из-за проблем с землёй.