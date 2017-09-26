 

Двое приятелей совершили тройное убийство на лесопилораме под Новосибирском

 26 сентября, 19:02
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Двое приятелей совершили тройное убийство на лесопилораме под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Совместное распитие спиртных напитков на лесопилораме в Новосибирской области закончилось конфликтом, переросшим в тройное убийство, узнал 26 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в марте 2017 года: компания мужчин ночью распивала алкогольные напитки на территории лесопилорамы в посёлке Сузун Новосибирской области.

Когда трое из них ушли спать в сторожку, между оставшимися произошёл конфликт, в результате которого один из мужчин убил другого топором на глазах у третьего. После этого подозреваемый предложил свидетелю пойти к спящим и совершить убийство двоих приятелей, чтобы те не сообщили о них в полицию. Сообщники осуществили задуманное при помощи того же орудия и металлической сковородки.

Уголовное дело было возбуждено по пунктам «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на 20 лет. Прокуратура передала материалы дела в Новосибирский областной суд.

Напомним, житель села под Новосибирском избил до полусмерти отчима и отдал собаке.

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