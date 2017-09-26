Экс-директор школы в Новосибирской области пойдёт под суд за похищение дома у преподавателя

Бывший директор школы предстанет перед судом по подозрению в похищении дома и земельного участка у пожилого преподавателя школы в Мошковском районе Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

По версии следствия, 55-летний обвиняемый, злоупотребляя доверием, убедил 85-летнюю потерпевшую выдать ему нотариальную доверенность; женщина работала учителем школы с 1974 по 2007 годы. Он сказал, что доверенность ему нужна для упрощения регистрации права собственности. Мужчина якобы хотел помочь с продажей жилого дома и земельного участка, расположенных в селе Барлак Мошковского района.

«Когда потерпевшая оформила у нотариуса доверенность, мужчина без её ведома с целью приобретения в собственность этой недвижимости в 2011 году оформил фиктивный договор купли-продажи со своим сыном», — говорится в сообщении.

Стоимость имущества, на которое женщина лишилась прав, составила 1,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание, которое она предусматривает — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2017 года правоохранительные органы Красноярска задержали местного риелтора, обвиняемого в том, что он убил двух клиентов.