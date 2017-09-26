Новосибирский губернатор пожаловался на негативное влияние слухов о его отставке

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил на встрече с журналистами, что слухи о его скорой отставке препятствуют плодотворной работе, узнал 26 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «РИА Новости».

Ранее новосибирский политолог озвучил прогноз, что несколько сибирских губернаторов могут потерять свои посты осенью, среди возможных кандидатов он назвал Виктора Толоконского и новосибирского губернатора Владимира Городецкого.

Владимир Городецкий отметил, что если решение будет принято, его должен огласить президент. Он подчеркнул, что называть фамилии в данной ситуации со стороны политологов было нетактично.

«Это не способствует работе абсолютно, — цитируют „РИА Новости“ главу региона. — Приходит время замен, ротаций по разным причинам. Президент высказывает своё мнение и принимает решение. Вот тогда надо его оглашать».

Комментировать итоги собственной работы на протяжении своего срока он также отказался.

«По нашей области не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием, выполняю то доверие, которое мне оказали избиратели, системно информирую о всех шагах, которые мы делаем. Да, наверное, как в любой работе и в любом регионе, есть что-то прогрессивное, а есть то, что можно поправлять и усиливать, поэтому судить, попадаем ли мы в этот (список)..., сплетни и слухи — не моё кредо».

Напомним, 25 сентября Путин уволил первого губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов.