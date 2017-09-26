 

Кизомбу, сальсу и бачату станцуют жители Новосибирска в ресторане Mexico

 26 сентября, 12:00
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Кизомбу, сальсу и бачату станцуют жители Новосибирска в ресторане Mexico
Фото предоставлено рестораном Mexico

Новосибирский ресторан Mexico начал проводить вечера латиноамериканских танцев; организаторы приглашают принять участие людей с разной танцевальной подготовкой, рассказала корреспонденту Сиб.фм 26 сентября директор заведения Ольга Асадчая.

Танцевальные встречи проведёт ресторан Mexico совместно со школой латиноамериканских танцев Salsa Cubana Novosibirsk. Для гостей будет работать диджей и действовать специальное Fiesta-меню. Первое мероприятие посетили около 100 человек.

«Это не отчётное выступление, не традиционный мастер-класс и не шоу. Это больше похоже на тематическую вечеринку, — сообщила Ольга Асадчая. — Те, кто умеет танцевать, встретятся в аутентичном месте. А у всех, кто только начинает интересоваться латиноамериканскими танцами, есть возможность получить небольшой мастер-класс от преподавателей школы и насладиться атмосферой вечера. Первая встреча прошла очень успешно, люди танцевали даже на улице».

Танцевальные вечера проходят по воскресеньям, каждые две недели. Ближайшие состоятся 8 и 22 октября в ресторане Mexico, который располагается в доме № 49 по улице Октябрьской. Начало в 19:00.

Напомним, что в августе 2017 года красноярские школьники победили во всемирном чемпионате по хип-хопу.

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