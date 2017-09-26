Водоразборные колонки в Омске для экономии воды закроют на электрозамки

Группа компаний «Росводоканал», управляющая водоканалами в Омской области, Алтайском крае и ещё пяти регионах страны, начала в Омске эксперимент по установке электронных замков на уличные водоразборные колонки — причиной такого решения стал неконтролируемый расход воды, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения на официальном сайте «Омскводоканала» (входит в группу «Росводоканал»).

Первая запирающаяся колонка появилась в центральном округе Омска в посёлке Загородном. Набрать воды в такой колонке можно, только приложив специальный магнитный ключ, который выдаётся тем местным жителям, которые заключили договор с ресурсоснабжающей организацией. После открытия замка вода льётся в течение трёх минут, затем подача воды вновь автоматически прекращается. При необходимости манипуляцию можно повторить.

«Установка водоразборной колонки с запирающим устройством в этом месте была обусловлена тем, что в летний период из неё производился несанкционированный отбор воды, а также мойка автомобилей», — рассказал директор по производству ОАО «ОмскВодоканал» (входит в группу «Росводоканал») Галим Шамсутдинов.

Первая запирающаяся омская колонка эксплуатируется в тестовом режиме, однако уже к весне 2018 года городской водоканал намерен оборудовать подобными магнитными замками ещё десять колонок, расположенных на окраинах Омска.

Напомним, в августе торжественная церемония открытия колонки в Томске попала в перечень самых нелепых церемоний.