 

Водоразборные колонки в Омске для экономии воды закроют на электрозамки

 26 сентября, 14:51
подходящие темы
Водоразборные колонки в Омске для экономии воды закроют на электрозамки
Фото с сайта omskvodokanal.ru

Группа компаний «Росводоканал», управляющая водоканалами в Омской области, Алтайском крае и ещё пяти регионах страны, начала в Омске эксперимент по установке электронных замков на уличные водоразборные колонки — причиной такого решения стал неконтролируемый расход воды, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения на официальном сайте «Омскводоканала» (входит в группу «Росводоканал»).

Первая запирающаяся колонка появилась в центральном округе Омска в посёлке Загородном. Набрать воды в такой колонке можно, только приложив специальный магнитный ключ, который выдаётся тем местным жителям, которые заключили договор с ресурсоснабжающей организацией. После открытия замка вода льётся в течение трёх минут, затем подача воды вновь автоматически прекращается. При необходимости манипуляцию можно повторить.

«Установка водоразборной колонки с запирающим устройством в этом месте была обусловлена тем, что в летний период из неё производился несанкционированный отбор воды, а также мойка автомобилей», — рассказал директор по производству ОАО «ОмскВодоканал» (входит в группу «Росводоканал») Галим Шамсутдинов.

Первая запирающаяся омская колонка эксплуатируется в тестовом режиме, однако уже к весне 2018 года городской водоканал намерен оборудовать подобными магнитными замками ещё десять колонок, расположенных на окраинах Омска.

Напомним, в августе торжественная церемония открытия колонки в Томске попала в перечень самых нелепых церемоний.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Контроль в овечьей шкуре

 15 сентября, 10:54 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

«Рейдерский захват» или шантаж?

 12 сентября, 17:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

Пиар, шантаж и ЖКХ

 7 сентября, 13:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 23 сентября, 14:24 • новость

Кемеровские блогеры Nemagia выложили запись встречи с представителем «Тинькофф Банка»

Кемеровские видеоблогеры из проекта Nemagia встретились с представителем «Тинькофф Банка» и записали разговор на скрытую камеру.
присоединяйтесь!
    