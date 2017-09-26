 

Новосибирская сеть кофеен предъявила депутату счёт на 13 млн рублей

 26 сентября, 11:53
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Новосибирская сеть кофеен предъявила депутату счёт на 13 млн рублей
Фото Марии Тищенко

Депутат государственного собрания Республики Саха Виктор Фёдоров получил от заведения новосибирской сети кофеен Traveler’s coffee счёт за ланч на сумму более 13 млн рублей в Якутске, узнал корреспондент Сиб.фм на странице в социальной сети Facebook Фёдорова 26 сентября.

О своём самом дорогом обеде депутат Виктор Фёдоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Сегодня пообедал в Traveler’s coffee. Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто — 13 млн рублей за обед...» — написал депутат и приложил фото чека, на котором значилась сумма в 13 031 191 рубль. На карте депутата не оказалось таких денег, поэтому операция была отклонена.

В комментариях к посту Фёдорова пользователи соцсети предположили, что таким образом ему пытались продать ресторан. Другие отметили, что «растут цены — и это ещё раз говорит об индивидуальном подходе к каждому клиенту: миллионерам считают миллионами», и «теперь все узнали, что у Виктора Фёдорова нет 13 млн на карточке».

Через некоторое время Фёдоров получил сообщение от управляющей кофейни, которая извинилась за инцидент, отметив, что это была ошибка сотрудника.

«Ну, что сказать, молодцы, реагируют, — прокомментировал Фёдоров. — Просил сотрудника сильно не ругать, так как со всяким такое бывает».

Напомним, в апреле 2016 года сибирские сенаторы вместе с супругами раскрыли свои доходы.

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