Почти два десятка маршруток сгорели на автостоянке в Забайкальском крае

Один автобус и 17 маршруток сгорели на автостоянке в городе Чите Забайкальского края; никто не пострадал, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

По данным краевого управления МЧС, возгорание произошло в Ингодинском районе города в ночь на 26 сентября. Быстрому распространению пламени способствовала внутренняя обшивка здания, выполненная из пенопласта. При горении она образовывала токсичный дым. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

«Борьбу с огнём осложняло не только наличие легкогорючих материалов, но и порывы ветра, которые могли перебросить пламя на рядом расположенные жилые дома», — сказано в сообщении ведомства.

Причину происшествия устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора. Сумма ущерба на данный момент также неизвестна.

Информационное агентство со ссылкой на местные СМИ пишет о том, что сгоревший транспорт принадлежал депутату читинской городской думы. Он выступал за повышение тарифов на проезд.

Напомним, что в январе 2016 года несколько автобусов сгорело в депо Калининского района Новосибирска.