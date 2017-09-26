 

Почти два десятка маршруток сгорели на автостоянке в Забайкальском крае

 26 сентября, 12:53
были упомянуты
подходящие темы
Почти два десятка маршруток сгорели на автостоянке в Забайкальском крае
Фото с сайта pixabay.com

Один автобус и 17 маршруток сгорели на автостоянке в городе Чите Забайкальского края; никто не пострадал, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

По данным краевого управления МЧС, возгорание произошло в Ингодинском районе города в ночь на 26 сентября. Быстрому распространению пламени способствовала внутренняя обшивка здания, выполненная из пенопласта. При горении она образовывала токсичный дым. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

«Борьбу с огнём осложняло не только наличие легкогорючих материалов, но и порывы ветра, которые могли перебросить пламя на рядом расположенные жилые дома», — сказано в сообщении ведомства.

Причину происшествия устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора. Сумма ущерба на данный момент также неизвестна.

Информационное агентство со ссылкой на местные СМИ пишет о том, что сгоревший транспорт принадлежал депутату читинской городской думы. Он выступал за повышение тарифов на проезд.

Напомним, что в январе 2016 года несколько автобусов сгорело в депо Калининского района Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 сентября, 14:37 • репортаж

Тест-драйвом по Сибири

Две недели проведёт в автоэкспедиции по Сибири писатель и журналист Андрей Жданов. Называется она «Сибирский тест-драйв». Ждём репортажей с дороги

Кто заложил мину под Омск?

 12 сентября, 15:57 • колонка
Александр Жиров
журналист
 24 июля, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 23 сентября, 14:24 • новость

Кемеровские блогеры Nemagia выложили запись встречи с представителем «Тинькофф Банка»

Кемеровские видеоблогеры из проекта Nemagia встретились с представителем «Тинькофф Банка» и записали разговор на скрытую камеру.
присоединяйтесь!
    