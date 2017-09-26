 

Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление о возможной блокировке Facebook

 26 сентября, 19:07
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Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление о возможной блокировке Facebook
Фото с сайта pixabay.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал заявление Роскомнадзора о вероятной блокировке американской соцсети Facebook, отметив, что компания обязана соблюдать российские законы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства REGNUM 26 сентября.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если социальная сеть Facebook не выполнит предписанные российским законодательством требования о локализации персональных данных в 2018 году, то Facebook будет запрещён на территории России.

«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством РФ, — прокомментировал слова Жарова Дмитрий Песков. — В любом случае мы или добьёмся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации».

Глава Роскомнадзора обращался к вступившим в сентябре 2015 году поправкам к федеральному закону «О персональных данных», в которых прописано, что все компании, работающие с российскими пользователями, обязаны обеспечивать запись, систематизацию, хранение, накопление и уточнение персональных данных граждан РФ, используя базы данных, находящихся на территории России.

Активных пользователей Facebook в России насчитывается около 15 миллионов. В Сибири около двух миллионов человек пользуются этой соцсетью, из них 600 тысяч — из Новосибирской области, 400 тысяч — из Красноярского края, 300 тысяч — из Омской области.

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