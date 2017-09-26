Разыскиваемый Интерполом сторонник ИГИЛ работал в Иркутске строителем

В результате совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии в Иркутске задержан разыскиваемый Интерполом сторонник запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения ГУ МВД по Иркутской области.

О задержанном сообщается, что ему 30 лет, он является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья. В международном розыске мужчина находился в течение длительного времени. Проживая в Иркутске, разыскиваемый успел трудоустроиться рабочим в строительную организацию, где и был обнаружен силовиками.

После захвата подозреваемого суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Сотрудниками иркутского отделения национального бюро Интерпола в России уведомление об аресте мужчины направлено инициатору международного розыска. В данный момент начат процесс подготовки к экстрадиции задержанного.

Напомним, в сентябре 2016 года житель Красноярска получил восемь лет колонии за учёбу в лагере ИГИЛ.