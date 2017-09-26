Слухи об уходе Толоконского вызвали спешный ремонт в здании красноярского правительства

Экстренный ремонт начался в губернаторском крыле здания правительства Красноярского края — к работам приступили сразу же после появления информации о предстоящем назначении нового губернатора, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения красноярского телеканала ТВК.

«Косметические» ремонтные работы проходят на этаже, где расположен кабинет главы региона Виктора Толоконского. На двери кабинета по-прежнему висит табличка с именем губернатора. Рабочие рассказали журналистам, что перед ними поставлена задача закончить начатый на прошлой неделе ремонт в течение ближайших двух дней.

По данным ТВК, в своём кабинете Виктор Толоконский не появлялся несколько последних дней, так например, 25 сентября не состоялось традиционное для понедельника совещание с его участием. Все встречи глава региона перенёс из администрации края в пригородную резиденцию «Сосны».

Напомним, 24 сентября стало известно, что после недавней встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Толоконский написал заявление с просьбой о своей отставке.