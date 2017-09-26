 

СМИ назвали основных претендентов на смену красноярскому губернатору Виктору Толоконскому

 26 сентября, 21:17
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СМИ назвали основных претендентов на смену красноярскому губернатору Виктору Толоконскому
Виктор Толоконский и Сергей Сокол (крайний справа), фото с сайта krskstate.ru

Наиболее вероятным преемником Виктора Толоконского на посту губернатора Красноярского края является уроженец этого региона 40-летний Михаил Котюков, возглавляющий в данный момент Федеральное агентство научных организаций, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения РБК.

Среди возможных кандидатур неназванные источники информагентства также называют бывшего мэра Норильска, а ныне заместителя министра энергетики Алексея Текслера, заместителя главы Минфина Андрея Иванова и депутата Госдумы от Красноярского края Юрия Швыткина. В то же время кандидатура Котюкова якобы считается основной, а решение относительно его назначения на пост губернатора будет принято в ближайшие дни.

По информации агентства «РИА Новости», помимо Котюкова претендентом на пост губернатора Красноярского края стал и бывший вице-губернатор региона Сергей Сокол, занимавший в последние годы пост руководителя Оборонпрома.

Напомним, по наблюдению красноярских СМИ, слухи о назначении нового губернатора вызвали спешный ремонт в здании регионального правительства.

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