Стрела самогруза придавила работника стройки в Новосибирске
26 сентября, 13:42
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Фото из соцсети «ВКонтакте» группы «МАСС»
На строительной площадке в Железнодорожном районе Новосибирска мужчину придавило стрелой самогруза, рассказал корреспонденту Сиб.фм 26 сентября начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Спасатели МАСС извлекли работника стройки из-под конструкции и передали врачам.
«Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи, его доставили в медицинское учреждение города», — уточнил Дмитрий Фокин.
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