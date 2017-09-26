 

Стрела самогруза придавила работника стройки в Новосибирске

 26 сентября, 13:42
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Стрела самогруза придавила работника стройки в Новосибирске
Фото из соцсети «ВКонтакте» группы «МАСС»

На строительной площадке в Железнодорожном районе Новосибирска мужчину придавило стрелой самогруза, рассказал корреспонденту Сиб.фм 26 сентября начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Спасатели МАСС извлекли работника стройки из-под конструкции и передали врачам.

«Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи, его доставили в медицинское учреждение города», — уточнил Дмитрий Фокин.

Новость дополняется.

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