Томские учёные исследовали болеутоляющий цветок из Красной книги

Учёные Томского госуниверситета выделили анестетик из краснокнижного цветка — редкое растение исследователи выращивают на базе Сибирского ботанического сада, узнал 26 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТГУ.

Научные сотрудники лаборатории фитохимии Сибирского ботанического сада (СибБС) ТГУ обнаружили, что многолетник лихнис халцедонский обладает эффектом, сопоставимым с действием диклофенака натрия.

Из экстрактов растительного сырья учёные выделили комплекс веществ, в которых был обнаружен широкий спектр свойств фармакологического действия — ранозаживляющее, противовоспалительное, анальгетическое и противоязвенное.

«Результаты исследований показали, что данная группа биологически активных веществ может быть использована для создания новых лекарственных препаратов, которые способны обеспечивать длительное обезболивающее и противовоспалительное действие, нисколько не уступая синтетическим средствам, — рассказала заведующая лабораторией фитохимии СибБС ТГУ Лариса Зибарева. — Более того, такие препараты будут иметь важные преимущества — мягкость действия и отсутствие многочисленных побочных эффектов, которые проявляют синтетические лекарства, представленные на современном фармацевтическом рынке».

Лихнис халцедонский занесён в Красную книгу Томской области, его специально выращивают на базе ботанического сада в научных целях.

Напомним, в сентябре стало известно, что томские учёные улучшат бактерицидные свойства костных имплантатов.