Новосибирские власти поставили под вопрос мнение министра Шойгу о мусорной концессии

Министр ЖКХ прокомментировал запрет на возведение мусоросортировочного комплекса в приаэродромной зоне под Новосибирском — закон, предусматривающий согласование строительства с авиацией, утрачивает силу, узнал 26 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК.

Ранее «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) не согласовала строительство и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса (МСК) «Раздольное», следуя федеральным правилам пользования воздушного пространства России. Его нормы запрещают размещение в 15-километровой зоне от аэродромов объектов выброса отходов, способствующих скоплению птиц.

Министр ЖКХ Новосибирской области Ким Те Су сообщил журналистам, что вопрос согласования строительства МСК «требует дополнительной проработки». Однако он подчеркнул, что закон, позволявший аэродромам диктовать свои условия, утрачивает силу в сентябре 2017 года.

«...Статья 46 Воздушного кодекса РФ, предусматривающая необходимость согласования строительства промышленных объектов в границах приаэродромной территории с собственником аэродрома, утрачивает силу 30 сентября 2017 года», — цитирует РБК официальный ответ министерства.

РБК сообщает, что в августе новосибирские общественники написали письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу и получили ответ: руководство «ОАК» отказало ООО «Экология-Новосибирск» в строительстве комплекса на указанном участке летом 2016 года.

Напомним, в начале сентября новосибирские активисты назвали заморозку «мусорной» концессии попыткой остановить протесты.