Выпускник НГУ получил почти 2 млн евро на исследования мантии и ядра Земли

Сергей Лобанов, выпускник геолого-геофизического факультета НГУ, получил грант в размере 1,8 млн евро; исследования помогут ответить на некоторые важные вопросы, например, о возрасте магнитного поля Земли, узнал корреспондент Сиб.фм 26 сентября из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Лобанов будет исследовать малоизученные свойства мантии и ядра планеты. Деньги получены от научного общества имени Гельмгольца — крупнейшей научно-исследовательской организации в Германии.

«Мне этот грант позволит создать научную лабораторию и материально обеспечить её до 2023 года, а также нанять несколько молодых исследователей», — рассказал Сергей Лобанов.

Группа учёных займётся изучением физических и химических свойств минералов и пород при высоких температурах и давлениях, как в мантии и ядре Земли. Для создания таких условий в лаборатории будут использованы экспериментальные методы, которые, по словам Сергея Лобанова, ранее не применялись для решения геофизических задач.

«Полученная нами информация о свойствах мантии и ядра Земли позволит создать новые модели эволюции Земли с беспрецедентным разрешением, — пояснил Сергей Лобанов. — Наши результаты помогут ответить на несколько очень важных научных вопросов. Например, о возрасте магнитного поля Земли, которое необходимо для существования жизни на нашей планете».

Также учёные постараются решить проблему теплового взаимодействия ядра и мантии Земли. Это определяет геологическую активность в масштабах планеты, например, дрейф континентов и глобальные долгосрочные изменения климата.

Напомним, что в июле 2017 года сибирские учёные добыли древнюю пыльцу со дна озера для изучения климата.