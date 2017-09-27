Парижские фильмы с непредсказуемыми сюжетами покажут в Новосибирске

Международный кинофестиваль «Парижские сезоны» пройдёт в новосибирском кинозале «Синема» в третий раз, узнал 28 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы кинозала «Синема».

С 28 сентября по 6 октября в новосибирском кинозале «Синема» покажут 26 новых фестивальных лент полного и короткого метра, объединённых общей темой — «Париж и большие города мира».

«Ключевым словом программы 2017 года станет понятие Непредсказуемости (Suspense). Драматическое напряжение историй будет стремительно сменяться с психологических драм на острокомедийные сюжеты, показывая современную жизнь Франции и других стран мира с определённой долей самоиронии», — рассказали организаторы.

В программе фестиваля заявлены десять стран-участников: Франция, Италия, Испания, Россия, Англия, Германия, Израиля, Колумбия, Австралия и Берег Слоновой кости.

Так, Республика Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой кости) представит 19-минутную ленту «Без сожалений» о тёмной стороне микрокредитования. В других короткометражных фильмах можно будет увидеть таких всемирно известных актёров, как Жан-Марк Барр, Радха Митчелл, Джейн Биркин и Карлос Аресес. В программу включены пять полнометражных художественных фильмов и один документальный — о жизни и деятельности министра экологии Франции Николя Уло.

Фестиваль «Парижские сезоны» шестой год подряд проходит в Париже, Санкт-Петербурге, а также других крупных городах России.

Напомним, в начале сентября молодёжный фестиваль кино представил лучшие кинокартины новосибирскому зрителю.