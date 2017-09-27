Губернатор Красноярского края Толоконский объявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке — официальный указ от власти на момент написания новости не опубликован, узнал 27 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информагентства «РИА Новости».

Виктор Толоконский ушёл с поста главы региона по собственному желанию, пишет на своей странице в социальной сети Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

Ранее источник Сиб.фм сообщал о том, что губернатор Красноярского края написал заявление об отставке, однако пресс-служба Толоконского отказалась комментировать данную информацию.

Виктор Толоконский родился 27 мая 1953 года в Новосибирске. В 1981 — 1992 годах работал на руководящих должностях в Новосибирском облисполкоме. В 1993 — 1999 годах являлся мэром Новосибирска, а с 2000 по 2010 годы занимал пост губернатора Новосибирской области.

В сентябре 2010 года Толоконский был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

С мая 2014 года он возглавил правительство Красноярского края. За это время Толоконский неоднократно подвергался критике из-за непопулярных решений. В частности, в 2015 году он рекомендовал рассмотреть вопрос сокращения маршрутов общественного транспорта, после чего жители Красноярска предложили собрать мелочь на билет губернатору обратно в Новосибирск.

В 2017 году Толоконский подписал документ об увеличении зарплаты депутатов краевого заксобрания до 200 тысяч рублей, что послужило поводом для скандала. Позже на встрече с журналистами он озвучил идею прокалывать колёса красноярским водителям, которые игнорируют запрет на проезд по ремонтируемому Коммунальному мосту.

Напомним, 25 сентября Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов.