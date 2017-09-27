 

Краснодарские «каннибалы» подозреваются в убийстве уроженки Кузбасса

 27 сентября, 12:13
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Краснодарские «каннибалы» подозреваются в убийстве уроженки Кузбасса
Фото с сайта globallookpress.com

Краснодарский следком подозревает «семью каннибалов» в убийстве и расчленении женщины, приехавшей в город из Кемеровской области, узнал 27 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Краснодарскому краю.

Подозреваемые муж с женой познакомились с жертвой 8 сентября. Они вместе пили алкогольные напитки на заброшенной территории в районе улицы Гастелло в Краснодаре. Ссора, вспыхнувшая между семейной парой и их новой знакомой, закончилась убийством последней.

«Впоследствии мужчина расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершённого преступления он сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона», — передаёт ведомство.

Согласно информации местного издания «Блокнот», женщина приехала в Краснодар из Кемеровской области.

11 сентября дорожники, ремонтировавшие одну из улиц города, обнаружили потерянный телефон и, увидев фотографии с частями человеческих тел, принесли находку в полицию.

При обыске по месту жительства супругов в общежитии училища следователи нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе. С кухни были изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения. В подвале и на прилегающей территории нашли некоторые останки убитой.

Судебно-медицинская экспертиза должна показать, является ли найденное мясо останками человека. К расследованию привлекли также профессора и доктора психологических наук.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — пожизненное лишение свободы. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, в середине сентября собака принесла в бурятское село часть ноги подозреваемого в убийстве.

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