 

Мэрия озвучила стоимость новых станций новосибирского метрополитена

 27 сентября, 10:46
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Мэрия озвучила стоимость новых станций новосибирского метрополитена
Фото с сайта pixabay.com

Более 45 млрд рублей требуется для строительства новых станций новосибирского метрополитена — такую сумму город не в состоянии выделить, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК 27 сентября.

В «Генеральной схеме развития линий Новосибирского метрополитена» предусмотрено строительство новых станций метро: «Снегири» на Октябрьской линии с переходом к станции «Авиационная» на Ленинской линии, которую будут отделять от «Заельцовской» две промежуточные станции «Ботанический сад» и «Северная». Строительством новосибирского метрополитена занимается МУП «УЗС ПТС».

«Ориентировочная стоимость продления участка Ленинской линии от станции „Заельцовская“ до станции „Авиационная“, с промежуточными станциями „Ботанический сад“ и „Северная“ протяжённостью 5 км и далее с участком Октябрьской линии от станции „Авиационная“ до станции „Снегири“ протяжённостью 3,2 км превысит 30 млрд рублей», — цитирует РБК технического консультанта МУП «УЗС ПТС» Геннадия Рузаева.

Издание отмечает, что на данный момент в городском бюджете нет таких денег. А привлечение федеральных средств, по словам Рузаева, пока невозможно, поскольку развитие новосибирского метрополитена не включено в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2011-2020 годы».

Также в новосибирском метрополитене планируется продолжить Дзержинскую ветку, построив станции «Гусинобродская» и «Молодёжная», электродепо «Волочаевское».

Напомним, в сентябре мэрия заявила, что стоимость завершения строительства Дзержинской ветки новосибирского метрополитена может увеличиться с 13 до 15 млрд рублей.

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