 

Новосибирск вошёл в десятку гостеприимных городов России

 27 сентября, 17:51
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Новосибирск вошёл в десятку гостеприимных городов России
Фото с сайта pixabay.com

Первое место в рейтинге десяти самых гостеприимных городов России заняла Казань, а Новосибирск оказался на восьмой позиции, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения пресс-службы сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург, третью —Москва, четвёртую — Краснодар. Калининград стал пятым по гостеприимности среди российских городов, Ростов-на-Дону — шестым, а Воронеж — седьмым. Замыкают рейтинг Ярославль и Нижний Новгород, заняв девятое и десятое места. Перечень составлен на основе рекомендаций пользователей сервиса.

«Путешественники не могли не отметить такие города, как Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород, — пояснила пресс-служба. — Пользователи Booking.com ценят их не только за гостеприимство, но и за вкусную еду, возможности комфортного передвижения и разнообразие музеев и исторических памятников».

Напомним, что в сентябре Иркутская область стала одним из лидеров роста по въездному туризму в 2017 году.

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