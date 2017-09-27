 

Новосибирские следователи задержали начальника отделения ГИБДД по подозрению во взятке

 27 сентября, 11:11
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Новосибирские следователи задержали начальника отделения ГИБДД по подозрению во взятке
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске задержан 33-летний начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения отдела ГИБДД, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в сентябре 33-летний подозреваемый на улице Станционной получил от представителя ООО «Эталон» вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. За это он пообещал не предпринимать в отношении компании меры административного принуждения за выявленные нарушения законодательства, регулирующего вопросы безопасности дорожного движения.

Напомним, что в августе руководитель регионального управления ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин попал под уголовное преследование по подозрению в крупной взятке, полученной за содействие в заключении госконтракта на 60 млн рублей.

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