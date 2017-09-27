Новосибирский экс-замглавы района Юркевич заявил о незаконно вынесенном приговоре

Областной суд начал рассматривать апелляцию бывшего замглавы Болотнинского района Новосибирской области Александра Юркевича на обжалование незаконно вынесенного, по мнению защиты, приговора за хищение 53 млн рублей, сообщил корреспондент Сиб.фм 27 сентября из зала суда.

25 апреля Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении Александра Юркевича. Судья Матиенко признала бывшего заместителя главы Болотнинского района виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Стоит отметить, что изначально Юркевича обвиняли в получении взятки в размере 53 млн рублей за «способствование в выделении участка земли площадью 200 гектаров в Болотнинском районе» бизнесмену Родионову.

Отец Александра Михаил Юркевич. Фото Дмитрия Петрова

«Это уже третье по счёту судебное заседание по нашей апелляции. Юркевич обвинялся первоначально и во время всего судебного процесса вплоть до выхода судьи из совещательной комнаты по статье 290 УК РФ — получении взятки в особо крупном размере, — пояснил корреспонденту Сиб.фм адвокат Василий Дубков. — В мошенничестве Юркевич не обвинялся в принципе.

Для нас было удивительно и возмутительно то, что приговор был постановлен по преступлению, в котором Юркевич не обвинялся. Это незаконно.

Такая переквалификация недопустима, в связи с чем нами была подана апелляционная жалоба. Человек в соответствии с Конституцией РФ имеет право знать, в чём он обвиняется, чтобы защищаться. Стоит отметить, что в самом приговоре сделан вывод о том, что Юркевич не получал взятку. Кроме этого, при рассмотрении уголовного дела судом были допущены и другие процессуальные нарушения, которые тоже явились поводом для апелляционной жалобы».

Адвокат Василий Дубков. Фото Дмитрия Петрова

Дубков отметил, что Александр Юркевич, который почти 2,5 года находится в СИЗО, отказывается от условно-досрочного освобождения, поскольку не считает себя виновным и «осознавшим свою вину» — категорически отрицает факт получения денег.

«Нет, деньги не были получены, — подчеркнул Дубков. — И мы предоставили по этому вопросу доказательства. Они имеются в материалах дела».

В ходе заседания областной суд признал Родионова потерпевшим, несмотря на возражения защиты. «В полномочия апелляционного суда не входит признавать или не признавать кого-то потерпевшим, тем более что Родионов проходил по делу, как свидетель», — прокомментировал Юркевич.

Родионов взял 10 дней для ознакомления с делом. Суд установил сроки для подачи жалобы Родионовым и перенёс заседание, назначив его на 4 октября.

Напомним, 21 декабря 2016 года апелляционная инстанция одобрила жалобу осуждённого на четыре года по делу о хищении 2,7 млн рублей во время форума «Интерра» в 2012 году Дмитрия Петрова, назначив ему условное наказание.