Охотники застрелили медведя рядом со школой в Красноярском крае

Медведь забрёл на территорию школы в деревне Погодаево Енисейского района Красноярского края — охотникам пришлось застрелить зверя, сообщила корреспонденту Сиб.фм 27 сентября сотрудник пресс-службы краевого МВД Екатерина Кукса.

26 сентября ночью местные жители заметили медведя во дворе школы деревни Погодаево. Они вызвали полицию. Хищник успел скрыться в лесном массиве до приезда опергруппы.

Опасаясь, что зверь может возратиться в деревню и напасть на людей, полицейские вместе с представителями охотнадзора и местными охотниками организовали его поиски. Найти медведя удалось довольно быстро. Охотники застрелили хищника.

«В последнее время участились случаи выхода медведей к людям, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Екатерина Кукса. — Две недели назад в посёлке Мотыгино медведь вышел к людям и растерзал мужчину. Он был обезврежен. Тот медведь, который сегодня ночью вышел к школе, никому вреда не причинил. Когда вы едете по трассе и видите медведя — это одно дело. А когда зверь вышел в посёлок и бродит по нему — совсем другое. Он может и второй раз прийти».

Напомним, 23 сентября следственный комитет сообщил о том, что медведь убил шестилетнего ребёнка в посёлке Хета на севере Таймыра в Красноярском крае.