 

Новосибирский предприниматель выпустил уголь для барбекю «Кузькин Трамп»

 27 сентября, 08:43
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Новосибирский предприниматель выпустил уголь для барбекю «Кузькин Трамп»
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская компания «Живой огонь» выпустила новую упаковку древесного угля для барбекю с критикой политики президента США Трампа в отношении Северной Кореи, узнал 27 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице директора компании Дмитрия Демина в соцсети Facebook.

Ранее новосибирская компания по производству древесного угля для барбекю «Жарики» (ныне называется «Живой огонь») выпустила товар, посвящённый будущей встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Однако позже директор компании Дмитрий Демин разочаровался в фигуре Дональда Трампа из-за его высказываний в адрес Северной Кореи. Он вспомнил про Никиту Хрущёва, пообещавшего с трибуны ООН показать «кузькину мать», и представил новую марку угля.

«По этому поводу, проведя исторические аналогии, и для внесения в обсуждение позитива, я и моя компания «Живой огонь» в рамках гражданско-политического маркетинга решили выпустить очередную продукцию — древесный уголь, который получил название «Кузькин Трамп», — написал Демин на своей странице в соцсети Facebook.

Дмитрий Демин выразил надежду, что «до реальной войны дело не дойдёт», и заявил, что Россия зря поддерживала кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах США.

Данная компания уже известна такими марками древесного угля, как «Обамавуд. Кривое дерево», «Россия — Президент» и «Грязная фрау Меркель».

Напомним, в феврале красноярский госдумовец посоветовал главе Пентагона учить российскую историю.

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