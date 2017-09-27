Научный руководитель Института катализа Валентин Пармон возглавил СО РАН

Члены Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) избрали нового председателя — им стал научный руководитель Института катализа имени Борескова академик Валентин Пармон, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения издания «Наука в Сибири».

Голосование по кандидатурам на пост председателя отделения прошло на общем собрании СО РАН. Для определения победителя хватило одного тура: Пармон набрал 78 голосов из 151. Его ближайший конкурент академик Сергей Алексеенко получил 55 голосов, академики Валерий Верниковский и Игорь Бычков ― 10 и семь голосов соответственно. Новый председатель Сибирского отделения РАН будет утверждён в должности общим собранием Российской Академии наук 28 сентября.

«Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели: академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим. Это очень тяжёлая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовывать себя во благо Сибирского отделения Российской академии наук», — пообещал Валентин Пармон.

29 сентября общее собрание СО РАН изберёт также заместителей председателя и главного учёного секретаря отделения.

Напомним, 26 сентября в Москве прошли выборы главы Российской академии наук, кандидатом от сибирского отделения РАН стал Геннадий Красников, который в своём выступлении подверг критике желание Федерального агентства научных организаций «стать параллельной академией». В итоге голосования президентом РАН был избран директор нижегородского Института прикладной физики академик Александр Сергеев.