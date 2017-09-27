 

Суд продлил банкротство директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана

 27 сентября, 11:31
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Суд продлил банкротство директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана
Фото с сайта fotki.yandex.ru

Арбитражный суд продлил процедуру банкротства в отношении директора Новосибирского театра оперы и балета и владельца некогда крупнейшего импортёра бананов JFC (Joint Fruit Company) Владимира Кехмана, который частично выкупил долги компании, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения ТАСС.

26 сентября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел ходатайство о продлении процедуры банкротства — реализации имущества — касаемо новосибирского бизнесмена, владельца компании JFC (Joint Fruit Company) Владимира Кехмана.

Ходатайство подал управляющий по банкротству и представитель Сбербанка в связи с подозрением на дополнительные активы у должника.

Суд принял решение о продлении процедуры банкротства до 28 ноября. По сообщению представителя Сбербанка, собрание кредиторов по банкротству Кехмана назначено на 5 октября.

Напомним, в июне за имущество новосибирского бизнесмена Владимира Кехмана на покрытие долгов компании JFC удалось выручить 264 тысячи рублей.

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