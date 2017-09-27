Суд вынес приговор жителю Иркутской области за поджог шести дач

В городе Братске Иркутской области суд вынес приговор местному жителю — за месяц он поджёг шесть дачных домов, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения пресс-службы Падунского районного суда города.

По данным ведомства, 24-летний мужчина в ночное время, будучи нетрезвым, приехал на автомобиле в жилой район Гидростроитель. Там он наугад выбрал четыре дачных строения и поджёг их.

«У кого-то из потерпевших сгорел дом, у кого-то баня, у кого-то хозяйственные постройки. Ущерб составил более 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Через месяц он вновь оказался в том же районе. Мужчина опять выбрал два участка по улице Ангарская Экспедиция, где поджёг баню и жилой дом, причинив ущерб на ту же сумму.

Ведомство уточнило, что осуждённый ранее не был знаком с владельцами повреждённого им имущества.

Суд вынес ему приговор по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и назначил три года лишения свободы условно. А также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Напомним, что в сентябре 2017 года бывшему директору школы предъявили обвинение в похищении дома и земельного участка у пожилого преподавателя школы в Мошковском районе Новосибирской области.