 

Судебные приставы на три месяца приостановили работу больницы в Хакасии

 27 сентября, 14:13
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Судебные приставы на три месяца приостановили работу больницы в Хакасии
Фото с сайта pixabay.com

В Аскизском районе Республики Хакасии судебные приставы остановили деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аскизская межрайонная больница» на 90 суток, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения пресс-службы ведомства.

Республиканский Роспотребнадзор провёл проверку. В больнице были зафиксированы четыре случая генерализованных инфекций. Они связаны с оказанием медицинской помощи. После этого юридическое лицо было признано виновным по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ»).

По информации ведомства, «назначено административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток путём запрещения проведения эндоскопических вмешательств при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях».

Исполнительный судебный пристав опечатал операционную хирургического отделения.

Напомним, что в августе 2017 кузбасские приставы приостановили работу кафе из-за плохо влияющей на пищеварение музыки.

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