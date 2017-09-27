Судебные приставы на три месяца приостановили работу больницы в Хакасии

В Аскизском районе Республики Хакасии судебные приставы остановили деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аскизская межрайонная больница» на 90 суток, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения пресс-службы ведомства.

Республиканский Роспотребнадзор провёл проверку. В больнице были зафиксированы четыре случая генерализованных инфекций. Они связаны с оказанием медицинской помощи. После этого юридическое лицо было признано виновным по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ»).

По информации ведомства, «назначено административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток путём запрещения проведения эндоскопических вмешательств при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях».

Исполнительный судебный пристав опечатал операционную хирургического отделения.

Напомним, что в августе 2017 кузбасские приставы приостановили работу кафе из-за плохо влияющей на пищеварение музыки.