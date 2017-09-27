Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ в последние дни, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения красноярского «7 канала».

По информации телеканала, сотрудникам краевой администрации назвали имя преемника Толоконского — им станет глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. Осведомлённый источник рассказал журналистам, что работники регионального правительства уже озаботились поисками портретов Котюкова, чтобы вывесить их в кабинетах, как только о назначении нового губернатора будет объявлено официально.

Источники издания «Газета.Ru», знакомые с ситуацией, подтвердили, что 40-летний Михаил Котюков является наиболее приоритетным кандидатом на должность главы Красноярского края.

Согласно биографической справке на сайте ФАНО, Котюков является уроженцем Красноярска, окончил Красноярский госуниверситет по специальности «финансы и кредит». В 2003 году он был назначен замначальника главного финансового управления администрации Красноярского края, в 2005 году — первым заместителем руководителя департамента финансов.

С 2007 по 2008 годы работал в должности заместителя губернатора края — руководителя департамента финансов. С июля 2008 года — министр финансов Красноярского края. В 2010 году перешёл в федеральное правительство на пост директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ. В июне 2012 года был назначен на должность замминистра. Пост руководителя ФАНО Котюков занимает с октября 2013 года.

Напомним, ранее СМИ называли среди вероятных преемников Толоконского бывшего мэра Норильска, а ныне заместителя министра энергетики Алексея Текслера, депутата Госдумы от Красноярского края Юрия Швыткина и бывшего вице-губернатора региона Сергея Сокола.