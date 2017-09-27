Красноярские учёные нашли способ определять токсичность наноматериалов за две минуты

Коллектив красноярских учёных из Федерального исследовательского центра СО РАН и Сибирского федерального университета разработал тест-систему «Энзимолюм», использующую светящиеся бактерии для оценки токсичности углеродных наноматериалов, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения ФИЦ КНЦ СО РАН.

«Энзимолюм» представляет собой уникальную ферментативную систему из нескольких молекул, выделенных из морских светящихся бактерий. Интенсивность свечения реагента меняется под действием различных добавок.

По словам научного сотрудника Института биофизики ФИЦ Елены Есимбековой, разработка тест-системы длилась на протяжении последних 10 лет. В результате участникам проекта удалось получить простую в использовании технологию. Рабочий реагент представляет собой небольшие высушенные диски с включёнными в них ферментами, каждый из дисков предназначен для проведения одного измерения. Диски могут долго храниться без потери свойств, а сам анализ проводится за две-три минуты.

«После этого у вас есть результат — влияет ли раствор изучаемого образца на свечение биологического материала. На основании этого можно сделать вывод о потенциальной токсичности. Тест-система уже проверена на способность быстро определять наличие в окружающей среде таких токсикантов, как тяжелые металлы или пестициды. Мы прогнозируем, что молекулярный экспресс-биотест „Энзимолюм“ найдёт широкое применение в различных сферах», — выразила уверенность в актуальности работы Елена Есимбекова.

Стоит отметить, что исследование свойств светящихся бактерий было выполнено при поддержке Российского научного фонда и в рамках проекта «Новая методология комплексной экспрессной оценки качества и загрязнения почвы на основе ферментативных биолюминесцентных систем».

Напомним, в июле томские учёные с помощью светящихся бактерий оценили токсичность «родственников алмазов» — фуллеренов.