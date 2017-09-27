 

Красноярские учёные нашли способ определять токсичность наноматериалов за две минуты

 27 сентября, 13:07
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские учёные нашли способ определять токсичность наноматериалов за две минуты
Фото с сайта globallookpress.com

Коллектив красноярских учёных из Федерального исследовательского центра СО РАН и Сибирского федерального университета разработал тест-систему «Энзимолюм», использующую светящиеся бактерии для оценки токсичности углеродных наноматериалов, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения ФИЦ КНЦ СО РАН.

«Энзимолюм» представляет собой уникальную ферментативную систему из нескольких молекул, выделенных из морских светящихся бактерий. Интенсивность свечения реагента меняется под действием различных добавок.

По словам научного сотрудника Института биофизики ФИЦ Елены Есимбековой, разработка тест-системы длилась на протяжении последних 10 лет. В результате участникам проекта удалось получить простую в использовании технологию. Рабочий реагент представляет собой небольшие высушенные диски с включёнными в них ферментами, каждый из дисков предназначен для проведения одного измерения. Диски могут долго храниться без потери свойств, а сам анализ проводится за две-три минуты.

«После этого у вас есть результат — влияет ли раствор изучаемого образца на свечение биологического материала. На основании этого можно сделать вывод о потенциальной токсичности. Тест-система уже проверена на способность быстро определять наличие в окружающей среде таких токсикантов, как тяжелые металлы или пестициды. Мы прогнозируем, что молекулярный экспресс-биотест „Энзимолюм“ найдёт широкое применение в различных сферах», — выразила уверенность в актуальности работы Елена Есимбекова.

Стоит отметить, что исследование свойств светящихся бактерий было выполнено при поддержке Российского научного фонда и в рамках проекта «Новая методология комплексной экспрессной оценки качества и загрязнения почвы на основе ферментативных биолюминесцентных систем».

Напомним, в июле томские учёные с помощью светящихся бактерий оценили токсичность «родственников алмазов» — фуллеренов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 сентября, 13:41 • интервью

Закопай меня медведь!

Геолог Андрей Вишневский рассказал, какие камни можно найти в Сибири, как готовиться к экспедициям и передать любовь к профессии студентам.
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 20 сентября, 07:47 • новость

Житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ

Объявление о продаже редкой монеты стоимостью 15 млн рублей исчезло с новосибирского «Авито» после предположения, что это подделка.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
присоединяйтесь!
    